قنا| مشروع التنمية الشاملة يستهدف التمكين الاقتصادي بـ 17 قرية بمركز دشنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا يهدف إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي في 17 قرية مستهدفة.

وبيّن أن المشروع، يهدف إلى تمكين المرأة والشباب داخل المجتمعات المهمشة من الوصول الي اقصي إمكانتهم وتحقيق استقلالية من خلال تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع على مدار 18 شهرًا.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع نجح في تنفيذ عدد 350 مشروعًا صغيرًا للأسر الاكثر احتياجًا، كما تم تدريب عدد 350 مستفيدًا علي ريادة الأعمال وإدارة المشروعات، فضلا عن تدريب 120 شابًا وفتاة علي مهن حرفية مختلفة.

منها صيانة المحول – تدريب صيانة التكييف والتبريد- تدريب الخياطة والتفصيل – تدريب الإسعافات الأولية – تدريب المكياج وتصفيف الشعر – تدريب صناعة المنظفات.

منح ومساعدات:

ولفت إلى أنه تم تسليم 72 منحة (شنطة أدوات ) للمتميزين في التدريبات الحرفية، وتسليم عدد 200 منحة تعليمية لمستفيدى المشروعات الصغيرة، ومبلغ مالي.

وأضاف المحافظ، أنه تم تقديم ساعات طبية – كراسي متحركة) لعدد 88 من ذوى الهمم، فضلا عن توزيع 400 فيزا لمستفيدي المشروع في إطار الشمول المالي، من بينها مشروعات صغيرة، تدريبات حرفية، متطوعين، و متدربين.

وتابع أنه تم تسليم عدد من المساعدات والاحتياجات الأساسية إهداء من مؤسسة بنك مصر تضمنت تسليم عدد 325 لحافًا لمستفيدي المشروع – وتسليم عدد 402 شنطة مدرسية – وتسليم عدد 800 شنطة وكرتونة غذائية – وتسليم عدد 780 طقم ملابس أطفال.

وفد المشروع يزور الديوان العام:

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء،، وفدي مؤسستي صناع الحياة و بنك مصر لتنمية المجتمع.

وذلك علي هامش ختام مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا والممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في الفترة من أغسطس 2022م وحتي يناير 2024 م، كأحد المشروعات التنموية التي تنفذها مؤسسة صناع الحياة.

المحافظ والمسؤولين عن المشروع

حضور اللقاء:

حضر اللقاء، اللواء محسن النعماني رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الحياة ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور علي فهمي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ووزير الصناعة الأسبق.

والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس أحمد موسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، وهناء البوريني المدير التنفيذي لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وهبة حسين مدير البرامج بمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

وحامد إبراهيم مدير قطاع العمليات بمؤسسة صناع الحياة، ومحمد جمال كامل مدير مكتب جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وفي نهاية اللقاء سلم محافظ قنا درع المحافظة لكل من اللواء محسن النعماني، والدكتور علي فهمي تقديرًا لهما على جهودهم الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.