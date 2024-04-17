الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حقيقة إلغاء مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي لسوء الأحوال الجوية

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت هدير صبري، مراسلة القاهرة الإخبارية من دبي، إن مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي جرى تأجيلها إلى مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بإمارة أبو ظبي، وحتى اللحظة لم يصدر أي قرار بإلغائها أو تأجيلها مرة أخرى وستقام مساء اليوم.

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العاصفة بدأت في الانحسار وبدأت الشمس تظهر

أضافت خلال رسالة على الهواء، أنه حتى اللحظة لم تخرج أي تصريحات بتأجيلها مرة أخرى، خصوصا أن العاصفة بدأت في الانحسار وبدأت الشمس تظهر في سماء دبي والإمارات كافة.

التغيرات المناخية

وأوضحت أن التغيرات المناخية والعاصفة التي هبت على الإمارات أغلقت بعض الطرق تماما من وإلى كل الإمارات، وحتى هذه اللحظة هناك إغلاق تام للطرق المؤدية لعدد من الإمارات منها الفجيرة وأم القوين وهناك تغيير في بعض مسارات الطرق.

 

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