روشتة للوقاية من ضربات الشمس ومخاطر الرياح المحملة بالأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء، إذ ترتفع درجات الحرارة على غير الطبيعي لتصل إلى 36 درجة على القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، فضلًا عن نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة، مضيفة تعرف البلاد لرياح الخماسين.

ويتعرض الكثيرين في تلك الأحوال الجوية، لأزمات صحية وضربات شمس نتيجة سخونة الجو وشدة أشعة الشمس، لذا يقدم الدكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق، روشتة للمواطنين للوقاية من الرياح المحملة بالأتربة وارتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس.

وقال المر: من الأفضل البقاء داخل المنزل خلال العواصف الرملية وأوقات الرياح الشديدة، وإغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الغبار، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكدًا على ضرورة تحسين جودة الهواء داخل المنزل لتجنب انتشار الأمراض، وتنظف الأسطح بانتظام باستخدام قطع قماش مبللة لمنع تطاير الغبار.

وأضاف أنه عند الخروج من المنزل في ذلك الجو يجب ارتداء الكمامات لمنع استنشاق الغبار والأتربة، وتجنب الأنشطة البدنية الشاقة في الخارج خلال العواصف الرملية، حيث يمكن أن تزيد من استنشاق الغبار وتؤدي إلى مشاكل في التنفس.

أما فيما يخص خطوات الوقاية من الإصابة بضربات الشمس، أكد المر على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في الفترة من 9.30 صباحًا وحتى 4.30 عصرًا،و تناول كميات كافية من السوائل، وتجنب الكحوليات والتدخين، بالإضافة للتقليل من شرب الكافيين.

وتابع: يجب تغطية الجسد واستخدام النظارة الشمسية واستخدام كريم الواقي من أشعة الشمس، وتناول كميات كافية من الخضروات والفواكه، وممارسة الرياضة باستمرار بعيدًا عن الشمس المباشرة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم



القاهرة الكبرى:- العظمى 36 الصغرى 22

الوجه البحري ومدن القناة:- العظمى 36 الصغرى 22

السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية:- العظمى 35 الصغرى 18

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:- العظمى 36 الصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 34 الصغرى 23

شمال الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 22



حالة الطقس المتوقعة غدا



وقالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستتراجع غدا الخميس، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 لـ 8 درجات ليسود طقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأكدت نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.