وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق

واصلت أجهزة مدن دمياط الجديدة، والعبور الجديدة، والنوبارية الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بعدة مناطق داخل تلك المدن، وذلك ضمن الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة، حيث شملت الأعمال الجارية: تنسيق الموقع للطرق، وتنفيذ شبكة طرق داخلية بالمناطق الجديدة، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق داخل المدن.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بمتابعة موقف الطرق بكل مدينة، والعمل دوما على رفع كفاءتها، والاهتمام بأعمال الزراعة، وخلافه.

وفي هذا السياق، تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، أعمال الطرق بمنطقة شمال الحى السادس مجاورة 32 بتكلفة إجمالية ٣٠ مليون جنيه.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أن نسبة إنجاز الأعمال تجاوزت ٦٥٪، وأنه تم التأكيد على الالتزام التام بتنفيذ الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني وجودة تنفيذ الأعمال مع البدء فى التجهيز لأعمال الزراعة بجزر محاور الطرق، حيث تأتي تلك الأعمال استمراراً لخطط التطوير الجارية بالمدينة، ومن أهمها قطاع الطرق بجميع أحياء المدينة.

ضرورة الصيانة الدورية للأرصفة وترتيب أولويات أعمال الصيانة

وتفقد المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، الطرق بمنطقة المصالح الحكومية لمتابعة حالة الأرصفة والإنارة، موجهاً إدارة الطرق بضرورة الصيانة الدورية للأرصفة وترتيب أولويات أعمال الصيانة، وكذا أعمال الإضاءة بطريق مدخل المدينة، موجهاَ بوضع خطة لرفع كفاءة الأعمدة ودهانها.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أعمال إنارة الطريق الرابط بين محطة القطار الكهربائى والطريق الرئيسى للمدينة، حيث تم تركيب أعمدة طاقة شمسية على جانبي الطريق لإنارة الطريق، والانتهاء من رصف الطريق وتنفيذ جميع الأعمال، كما تم توجيه شركات النظافة بالمدينة بالاهتمام بالنظافة المستمرة للشوارع الرئيسية، وبين العمارات للمحافظة على المظهر الحضارى للمدينة.

وفي العبور الجديدة، تابع الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز، استكمال أعمال الطرق "الأسفلت" بمنطقة حي الياقوت وحي الفيروز وربط الشارع الرئيسي بينهما، لسهولة الحركة ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ استكمال الأعمال الجارية للطرق في الأحياء (٢٠&٢١)، ضمن الأعمال بمنظومة الطرق لسهولة الحركة بين الأحياء.