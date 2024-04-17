يد الأهلي راحة من التدريبات اليوم بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

حصل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي على راحة سلبية اليوم الأربعاء، وذلك عقب الفوز على الزمالك بالجزائر أمس بنتيجة 23-21 والتتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وقرر ديفيد ديفيز المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات بعد أن حسم الفريق لقب السوبر الأفريقي، قبل العودة سريعًا لاستئناف التدريبات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بالجزائر.

ونجح رجال يد الأهلي في التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الـ4 في تاريخ النادي والتأهل لكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 23-21، والتي اقيمت أمس بصالة ميلود هدفي بمدينة وهران الجزائرية.

أقيمت المباراة على صالة ميلود هيدفي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «رجال يد الأهلي» لصالحهم بنتيجة 23-21.

جاءت المباراة قوية وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضًا مميزًا، بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب، فيما أدار ديفيد ديفيز المدير الفني اللقاء خططيًّا بصورة مميزة.

وتوج الأهلي بلقبه الأول لكأس السوبر الإفريقي عام 2017 بالفوز على الزمالك، في المباراة التى أقيمت بالمغرب، ثم حصد اللقب الثاني عام 2022 على حساب الزمالك في النيجر، قبل أن يفوز باللقب الثالث عام 2023 بفوزه على الزمالك على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ثم حقق رابع ألقابه بالفوز على الزمالك في الجزائر.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل» - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

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