خبيرة تغذية تكشف عن الطريقة السليمة لحفظ الأطعمة.. فيديو

تحدث الدكتورة مروة شعير أستاذ الأغذية بمعهد بحوث الأغذية، عن الطرق الصحيحة في حفظ الطعام والطرق الصحيحة أيضًا في إعادة تسخين الطعام بعد فترة من التخزين سواء بالثلاجة أو الفريزر، مشددة على أن الأهم من التسخين هو أن يتم حفظ هذه الأغذية بطريقة سليمة قبل إدخالها الثلاجة.

حفظ الطعام

وأشارت إلى أن طريقة الحفظ سواء كانت صحيحة أو خائطة لها تأثير كبير على سلامة الغذاء أكثر من عملية التسخين، وهو ما وضحته الدكتورة مروة شعير أستاذ الأغذية بمعهد بحوث الأغذية، في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة “القناة الأولى”.

وأوضحت أن أي طعام سواء أرز أو خضراوات أو لحوم أو أي نوع من البروتيناتيجب أن يتم طهيه بطريقة جيدة وبعد مرحلة التسوية بساعتين فقط في درجة الحرارة العادية يمكن إدخاله الى الثلاجة.

وتابعت: “في الصيف يمكن إدخاله إلى الثلاجة بعد ساعة واحدة نظرا لأن درجة الحرارة تتجاوز في ذلك الفصل 40 درجة مئوية.. بعد إدخال الطعام الى الثلاجة، لابد من مراعاة أن تكون درجة الحرارة 4 درجات مئوية كحد أقصى”، مشددة على أنه خلال الفترة الأولى من تخزين الأطعمة يجب أن يكون هناك مراعاة من خلال عدم فتح وإغلاق الثلاجة بصورة مستمرة في أثناء وجود الطعام داخلها حتى تظل محتفظة بدرجة حرارتها بصورة جيدة.

وحذرت المواطنين من حفظ الطعام في الأواني الألمونيوم لما لها تأثير سلبي وتساعد على إفساد الأطعمة، موضحة أن الأواني المفضلة لحفظ الأطعمة في الثلاجة أو الفريز هي الأواني الزجاجية والبلاستيكية المخصصة لحفظ الأطعمة، لن هذه الأواني تكون خالية من أي مواد ضارة في التصنيع.

وكان حذر طبيب أميركي شهير من أن تسخين الطعام في الأوانى البلاستيك داخل الميكروويف لإعداد وجبات سريعة، قد يهدد صحة الجسم، لأنه قد يسبب تلوث الطعام، مشيرًا إلى إنه من الأفضل استخدام الأوعية الزجاجية عند الطهي.

مخاطر تسخين الطعام في الأوانى البلاستيك داخل الميكروويف

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطنية، تحتوي العديد من المواد البلاستيكية على مركبات تعطل الهرمونات مثل مادة BPA، والتي يمكن أن تلوث طعامك عند تسخينها في الميكروويف، لكونها مادة كيميائية تسبب اختلال الغدد الصماء.