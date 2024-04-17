سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء في  الأسواق المصرية

سعر الذرة الصفراء.. شهدت أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية وسوق الجملة، استقرارًا، مع ازديات البحث المتواصل من قبل ربات البيوت على مواقع التو اصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل، لمعرفة كل المستجدات التي تطرأ على أسعاره، واستقر سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى نحو 12,500 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار لاذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن بالنسبة للسلع، لاسيما أسعار الذرة الصفراء اليوم، والتي سجلت استقرارًا، وجاءت على النحو الاتي:

سعر الذرة اليوم الاربعاء في الاسواق وتاجر الجملة

الذرة البرازيلي

استقر سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 12,500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

كما ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 12,500 جنيه.

الذرة الأوكراني

وسجل سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 11,500 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من السلع الاساسية في مصر لانة يدخل في الكثير من الصناعات مثل صناعة الاعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار يؤدي الي ارتفاع سعر اللحوم و الدواجن، ومن خلال المقال التالي نرصد لكم أسعار الذرة الصفراء اليوم.

واستقر سعر طن الذرة الصفراء اليوم في معظم أنواعها المختلفة، حيث ثبت الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

تاريخ العقود الاجلة الامريكية منذ شهر

تاريخ اخر سعر سعر الفتح عالي منخفض الحجم التغير %

03‏/04‏/2024 428.38 428.40 428.62 426.25 +0.44%

02‏/04‏/2024 426.50 435.75 436.75 424.50 235.50K -2.07%

01‏/04‏/2024 435.50 441.75 442.00 432.25 200.47K -1.53%

29‏/03‏/2024 442.25 442.25 442.25 442.25 +0.06%

28‏/03‏/2024 442.00 426.75 448.00 426.00 360.09K +3.57%

27‏/03‏/2024 426.75 432.00 432.25 426.25 165.19K -1.33%

26‏/03‏/2024 432.50 437.25 440.75 432.00 155.31K -1.20%

25‏/03‏/2024 437.75 439.00 441.25 437.00 118.61K -0.34%

22‏/03‏/2024 439.25 440.25 441.50 436.00 132.90K -0.34%

21‏/03‏/2024 440.75 439.00 445.75 437.50 158.79K +0.40%

20‏/03‏/2024 439.00 439.00 439.50 435.50 131.97K -0.11%

19‏/03‏/2024 439.50 436.50 440.00 435.00 115.12K +0.80%

18‏/03‏/2024 436.00 437.00 440.50 434.00 121.82K -0.17%

15‏/03‏/2024 436.75 433.75 440.00 431.75 140.24K +3.37%

14‏/03‏/2024 422.50 426.00 426.00 423.00 0.05K -0.94%

13‏/03‏/2024 426.50 430.00 432.50 430.00 0.08K -0.58%

12‏/03‏/2024 429.00 425.00 435.00 424.75 0.53K +0.18%

11‏/03‏/2024 428.25 421.75 428.50 419.75 0.62K +0.47%

08‏/03‏/2024 426.25 424.25 426.50 420.50 0.76K +0.06%

07‏/03‏/2024 426.00 418.25 427.50 418.25 1.65K +1.91%

06‏/03‏/2024 418.00 413.25 416.25 412.00 2.54K +1.09%

05‏/03‏/2024 413.50 417.25 418.00 412.50 1.54K -0.96%

04‏/03‏/2024 417.50 412.00 420.75 412.00 2.21K +1.27%