سلسلة هواتف Motorola Edge 50 تتضمن خيارًا خشبيًا

أعلنت شركة موتورولا عن سلسلة Edge 50، وهي عبارة عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة يمكنك اختيار شرائها بهيكل مصنوع إما من البوليمر اللؤلؤي أو بغطاء خلفي خشبي. تتميز هواتف Edge 50 Ultra و50 Pro و50 Fusion بالميزات المعتادة التي تتوقعها من هاتف Android، مع لمسة من روعة الذكاء الاصطناعي المعتادة.

خذ جهاز Edge 50 Ultra، الذي يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن TurboPower بقدرة 125 وات، ويُزعم أنه يوفر طاقة كافية لليوم في أربع دقائق فقط. يحتوي الهاتف أيضًا على منصة Snapdragon 8s Gen 3 المحمولة، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. ويدعم الجهاز أيضًا تقنية Dolby Atmos وDolby Head Tracking.

ثم هناك Style Sync، الذي يتيح للمستخدمين "توسيع أسلوبهم الشخصي إلى أجهزتهم من خلال التقاط صورة لنمط ملابسهم وتحميلها لإنشاء صور متعددة فريدة." بشكل أساسي، فهو يقوم بإنشاء خلفيات تتناسب مع أنماط ملابسك ولوحات الألوان. تظهر هذه الأداة جنبًا إلى جنب مع ميزة جديدة أخرى يمكن للمستخدمين من خلالها وصف صورة من خلال مطالبة نصية لعرض الصور التي تم إنشاؤها.

من ناحية الكاميرا، تدعي موتورولا أن جهاز Edge 50 Ultra يتمتع بنظامه الأكثر إثارة للإعجاب على الإطلاق. تستخدم العديد من ميزاتها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التثبيت التكيفي وتتبع التركيز التلقائي ولقطة الحركة. يوجد أيضًا محرك تحسين الصور، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطبيق أوضاع التصوير وضبط الصور للحصول على أعلى النتائج جودة. وبعيدًا عن الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، سيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى التعرض الطويل.

وفقًا لموتورولا، تعد عائلة Edge 50 أول هواتف ذكية على الإطلاق تستخدم كاميرا Pantone Validated. قامت موتورولا بإنشائها والشاشة بمساعدة علماء الألوان في Pantone لتلبية "معايير التقييم والتصنيف الخاصة بالأخيرة من خلال محاكاة النطاق الكامل بشكل أصلي" لألوان Pantone Colors وPantone SkinTone كما يظهر كلاهما في العالم الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي جهاز Edge 50 Ultra على شاشة Super HD pOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة أفضل بنسبة 13 بالمائة من سابقتها.

تطلق موتورولا أيضًا سماعات Moto Buds+ الجديدة المزودة بصوت Bose. إنها توفر إلغاءًا نشطًا للضوضاء وضبط EQ والتوافق مع Dolby Head Tracking. على الرغم من أنه ليس لدينا موعد محدد حتى الآن لوصول عائلة Edge 50 إلى أمريكا الشمالية، فإن Moto Buds+ متاحة باللون الرمادي بدءًا من اليوم مقابل 130 دولارًا.