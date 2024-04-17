"غير مستقرة نفسياً"..غادة عبدالرازق تكشف أسرارا بحياتها الشخصية وحقيقة اتهامها بتدمير زواج ابنتها

أكدت النجمة غادة عبد الرازق، بأنها ليست مستقرة نفسيًا، وتعاني من المرض منذ 35 سنة، مشيرة إلي إنها غير مستقرة عاطفيا أو نفسيا.

كشفت غادة عبدالرازق، خلال تصريحاتها عن مهنة التمثيل قائلة: "أنّ التمثيل يؤدي إلى الشهرة وأمور كثيرة أخرى، فالفنان يرغب في تحقيق النجاح والشهرة وكسب المال".

وأضافت غادة عبدالرازق: "في مقابل تحقيق هذه الأمور، الفن أخد مني حاجات كتير، ولما بنشوف ناس تانية بنحسدهم على الاستقرار والزوج والأطفال وكل حاجة".

غادة عبدالرازق



تابعت غادة عبدالرازق حديثها، إلى أنها في بعض الأحيان تشعر بأنها دمرت أشخاص آخرين بسبب الفن: "في يوم من الأيام بنتي دي كان عندها استقرار في بيتها ثم انفصلت، وممكن ومحتمل أكون السبب وقصرت في الموضوع ده".

أوضحت غادة عبدالرازق عن تحملها المسؤولية، بأن كل راعٍ مسؤول عن رعيته، لذلك، فهي راعية روتانا، وبخاصة أنها مرتبطة بها جدا منذ الصغر: "احترم والدها لأنه السند الحقيقي لينا، لكن أنا ممكن أكون السبب أني بوظت لها حياتها".

مسلسل صيد العقارب



أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.