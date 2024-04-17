غادة عبد الرازق: أخويا سبب وفاة والدي وتحديت والدتي لدخولي الوسط الفني

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق في أحدث لقاء تلفزيوني لها، عن سبب وفاة والدها، حيث أثارت دهشة وصدمة للمشاهدين، لتفجر مفاجأة فيما يخص هذا الأمر، وكيفية دخولها الوسط الفني لتصبح نجمة كبيرة.

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سبب وفاة والدها، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون"، لتصدم الجميع بأن شقيقها هو السبب في ذلك، قائلة: "طول الوقت كنت بحاول أثبت لأهلي إني قوية، وكان عندي أخ صغير توفى اسمه خليل وهو ولد واحد وكان مميز جدًا عننا علشان هو الولد وكان سبب في موت أبويا".

الفنانة غادة عبد الرازق

شقيق غادة عبد الرازق يتسبب في وفاة والدها

وأوضحت كيف تسبب شقيقها في وفاة والدها قائلة: "أبويا كان بيترافع في قضية الوفد بمجلس الدولة قبلها بيومين أخويا خليل عمل حادثة وخبط حد بالعربية والولد اللي اتخبط كان في المستشفى وخليل مكنش عايز يقول لأبويا الولد فين، فاللي أنا افتكرته كانت فيه خناقة وبابا كان داخل علي خليل أوضته يضربه وبيقول له قوللي الولد فين وبعدين الحمد لله طلع أن الولد مكنش مات".

وتابعت غادة عبد الرازق : "بس بابا خلال جلسة الوفد جاله هبوط في الدورة الدموية ووقع بالمحكمة وجاله جلطة ومات وأنا وقتها كان عندي 12 سنة ومن وقتها كنت باثبت إني أقدر أقيم هذه الأسرة".

غادة عبد الرازق تتحدى أسرتها لتصبح نجمة

وأوضحت غادة عبد الرازق أنها كانت تعول أسرتها منذ صغرها، ودخلت مجال الإعلانات أولًا دون أن يكن التمثيل في الحسبان، قائلة: "خليل أخويا اتوفى وأنا عندي 15 سنة وبابا توفى وأنا عندي 12 سنة وبالتالي فضلت أنا وماما ويسرية وبدأت اشتغل وعمري 21 سنة من بوابة الإعلانات ومكنش التمثيل في الخطة".

وكشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن مدى إصرارها دخول الوسط الفني ووقوفها أمام أسرتها ووالدتها، موضحة: "أهلي في الأول رفضوا دخولي التمثيل وماما وقعت وتعبت بس أنا كنت عندية، وفي بداية مشواري قالولي هتفضحينا وهتبقى كومبارس قلت لهم في يوم من الأيام هبقى نجمة كبيرة وهوريكم".