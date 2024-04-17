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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

اتحاد المصريين بالإمارات: الجالية المصرية بخير والدولة تقوم بكافة الإجراءات لسلامة الجميع

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، الامارات

شهدت دولة الإمارات وعلى مدار يومين متتاليين هطول الأمطار الغزيرة نتيجة منخفض الهدير ، وقد بذلت الدولة جهودا مضنية في مختلف الامارات والمدن ، وتقديم الإغاثة المطلوبة.

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وبدوره أكد المستشار الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الامارات، أن الجالية المصرية في الامارات بخير، ولا يوجد داعي للقلق، لأن الدولة الاماراتية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين.

 

وأضاف “ عبد اللطيف”، في تصريحات خاصة للوفد، أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة هى مباشرة الأعمال عن بعد ( أون لاين ) وكذلك الدراسة في المدارس والجامعات.

 

 وأشار أنه مازالت الجهود مستمرة لتقديم الإغاثة في مختلف المناطق بالامارات للمواطنين والمقيمين على حد سواء .

 

وضربت بالأمس موجة الطقس العنيفة الإمارات،  مما أدى إلى دعوة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، لنصح المواطنين بالبقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

 

وستستمر هذه الموجة العنيفة حتى اليوم أيضا، حيث أن معظم أنحاء الإمارات ستتأثر بعاصفة شديدة في الفترة من اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبلة، حسب ما ذكره مركز الأرصاد الجوية الإماراتي.

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