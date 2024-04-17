رفع 280 طن قمامة والإستعداد لبدء توريد القمح بمركز المحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه فى إطار الارتقاء بمستوى النظافة العامة بالقرى تم اليوم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بالوحدات المحلية لقرى مركز المحلة تحت إشراف المهندس محمد السباعي و المهندس محمد حنتوش نواب رئيس مركز المحلة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية و قد أسفرت الأعمال عن رفع 280 طن قمامة بمعدات الوحدات المحلية و متعهدى جمع القمامة .

وأوضح فكري أن الأعمال شملت طريق المحلة المنصورة بمحلة أبو على و الطريق الدائرى و منطقة الاسكان الاجتماعى و السجل المدنى بمعدات محلة حسن و منطقة المسجد البحرى و سويقة بشبيش و شارع البحر و أمام المستشفى ببشبيش و بجوار شونة جمع القمح بدمرو و مدخل عزبة عبد المنعم خليل و عزبة الأزاز نطاق ميت الليت و منطقة مساكن تحيا مصر بالدواخلية و طريق المحلة / قطور نطاق العامرية و منطقة مسجد السياف والمعهد الدينى وطريق المقابر وعزبه شويقى سعد لبلقينا و حملة نظافة عامة في الطريق السريع و مداخل القريه وأمام المدارس و قرية الأبشيط بالهياتم و كوبرى العمدة ومنطقة المسقة بصفط تراب.

و أضاف أنه تم رفع القمامة من أمام الجمعية الزراعية و أمام محطة صرف كفر العبايدة وطريق الجابرية / المحلة و أمام عزبة البغدادي بالجابرية وأمام شونة توريد القمح بوحدة نمرة البصل .

يذكر أنه نظراً لبدء موسم توريد القمح تم الاهتمام بأعمال النظافة و رفع الاشغالات و تمهيد الطرق المؤدية لشون توريد القمح بالوحدات المحلية لدمرو و نمرة البصل لتسهيل حركة مرور الجرارات و السيارات بالشون .