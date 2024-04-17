فتح باب القيد لدرجة الدكتوراة من الخارج بقسم الإدارة الرياضية والترويح بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات أصدر قراراً وزارياً رقم "٥٠٤" بالموافقة علي فتح باب القيد والتسجيل (من الخارج) بدرجة الدكتوراه في التربية الرياضية فقط بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية بالجامعة.





وقال الدكتور حسان النعماني ان ذلك القرار يعد اضافه قويه لكلية التربية الرياضية مما يتيح إضافة تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، وذلك تيسيراً على الباحثين وطلاب الدراسات العليا بالكلية إجراءات القيد والتسجيل للدرجات العلمية المختلفة، مثمناً دور كلية التربية الرياضية وما بها من كوادر أكاديمية في تحقيق الريادة والتميز في علوم الرياضة والتربية البدنية على المستويين المحلي والدولي.





وفي سياق آخر أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة"، الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد، ستمثل إضافة قوية لأى حدث رياضي يقام على أرض محافظة سوهاج، وملتقى للبطولات المحلية والدولية، كونها تضم مجموعة من الإنشاءات الرياضية المنفذة وفقاً لأحدث المعايير الدولية التى تتطلبها الاتحادات المصرية لإقامة البطولات الكبرى.





جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجامعة الدورية للمشروع، لسرعة انتهاء العمل وتسليمه، يصاحبه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والمهندس محمد لطفي المدير التنفيذي للمشروع واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي وعدد من مهندسي المشروع.





وأوضح النعماني أن افتتاح مثل هذه الصالة الدولية ذات المواصفات العالمية على أرض الجامعة يمهد الطريق لدعم وتعزيز الرياضة وصقل العديد من المواهب العاشقة لها بشكل عام، مضيفاً انه روعي أن يتم التنفيذ على أحدث ما وصلت إليه الصالات الرياضية المغطاة فى العالم، بما فيها من تجهيزات حديثة، ووسائل تأمين للجمهور، واستغلال لمساحات الفضاء، ووصول الجمهور للمدرجات، وتدخل سيارت الإسعاف وانتظار السيارت، وغرف استراحات اللاعبين، والبث الإذاعى والتلفزيونى ومنصة كبار الزوار وغيرها.





وأكد رئيس الجامعة أنه حال تشغيل المشروع والذي من المقرر تسليمها بداية العام الجديد سيضيف للجامعة وللمحافظة بوجه عام ميزة أخرى، وهي القدرة على استقبال السياحة الرياضية متمثلة فى فرق رياضية وجمهور وتنظيم بطولات رياضية محلية وعربية وعالمية، إضافة إلى أنه متنفس للأسر، ومكان للبطولات الرياضية داخل المحافظة، واستضافة لقاءات الجمهور مع المسئولين والمؤتمرات الشعبية وغيرها.