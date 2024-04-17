الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة:

ومن جانبها، شددت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة لمدة 48 ساعة وبعدها تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض والعودة إلى المعدلات الطبيعية.

وأوضحت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على “القناة الأولى”، أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي موجود فى الصحراء الغربية وكتل هوائية جنوبية غربية، والتي ستؤدي إلى ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار.

وأشارت إلى انه من المتوقع أن يكون هناك زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تصل الى 36 درجة مئوية وفي المناطق الجنوبية 38 درجة مئوية.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون الأجواء اليوم شديدة الحرارة خلال فترة النهار في معظم المحافظات، لأن الارتفاع يشمل كل المحافظات، بينما في فترات الليل ومع الغياب التام لأشعة الشمس ستتحسن قيم درجات الحرارة وستكون أجواء لطيفة في معظم المحافظات.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة متوقع ناتج عن الرياح الجنوبية الغربية، ووجود منخفض جوي صحراوي حراري في الصحراء الغربية.

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ليوم واحد فقط، هو غداً الأربعاء، لافتاً إلى أن درجات الحرارة سوف ترتفع من 5 إلى 6 درجات مئوية غداً.

وأشار إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ناتج عن الرياح الجنوبية الغربية، ووجود منخفض جوي صحراوي حراري في الصحراء الغربية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى غداً 36 درجة مئوية، مؤكداً أن هناك ارتفاع بدرجات الحرارة في السواحل الشمالية غداً حيث تتراوح بين 35إلى 36 درجة مئوية.

ولفت محمود شاهين إلى أن درجات الحرارة في شمال و جنوب الصعيد سوف تصل إلى 37 و 38 درجة مئوية خلال فترات النهار.

