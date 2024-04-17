محافظ سوهاج يفتتح مدرسة فاطمة الزهراء الرسمية لغات بقرية الشعارنة

إفتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، مدرسة "فاطمة الزهراء" الرسمية لغات للتعليم الأساسي، بقرية " الشعارنة " التابعة لمركز سوهاج، بحضور النائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والمهندس السيد أبو عقيل رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وذلك في إطار إحتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي .



وتفقد محافظ الإقليم المدرسة واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشائها، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وتتكون من 5 طوابق، على مساحة إجمالية 3000 متر مربع، بينما يشغل مبنى المدرسة مساحة 2300 متر مربع، وتشمل 22 فصل دراسي، منها " 4 فصول رياض اطفال، و 12 فصل ابتدائي، و6 فصول إعدادي"، بالإضافة إلى فناء وملعب نجيل صناعي .



وأشاد اللواء طارق الفقي، بالمستوى المتميز للإنشاءات بالمدرسة، مؤكدا أنها إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب، وتقليل كثافة الفصول، وتوفير الأجواء التعليمية المناسبة لتحقيق التفوق والنجاح، داعيا للاستفادة القصوى من إمكانيات المدرسة، موجها التهنئة لأهالي قرية الشعارنة بافتتاح المدرسة الجديدة.



وفي سياق آخر التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.



كما التقى السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 95 مواطن.



وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للعلاج على نفقة الدولة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.