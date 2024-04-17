تعليم الفيوم يحصد المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية (الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية - إدارة الصحافة والإعلام) عدد من المسابقات على مستوى الجمهورية وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفنى مثل مسابقة القصة القصيره ومسابقة الإذاعة المدرسية

وقد حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية ، بإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و ناصر الحادقة موجة عام الصحافة بالمديرية ، وفريق العمل بالصحافة المدرسية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس.

المركز الاول في مسابقه القصة القصيرة

في مسابقة القصة القصيرة ، فازت الطالبة سلمى مصطفى رجب عمرى - بالمرحلة الابتدائية بمدرسة التقوى الإسلامية الخاصة - إدارة غرب الفيوم التعليمية ، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة الإذاعة المدرسية، فازت مدرسة الفيوم الثانوية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (المرحلة الثانوية) ، بمشاركة 8 طالبات بالمدرسة، (نادية محمد يوسف ، مريم مصطفى كمال ، مودة محمود ، مريم مصطفى رمضان ، روان وليد ، هاجر محمد ، بسملة إكرامي ، روان أيمن )

كما فازت مدرسة دفنو الإعدادية للبنات - إدارة إطسا التعليمية ، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية (المرحلة الإعدادية) ، بمشاركة 8 طالبات بالمدرسة، (بسملة محمد ، جنا لملوم ، ياسمين عادل ، سارة السيد فرحات ، صفا جندي ، كنزي عثمان ، حبيبة ناصر ، ميار عاطف)

وفي التعليم الفني، حققت مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية ، المركز الخامس على مستوى الجمهورية. ، بمشاركة 8 طالبات بالمدرسة، (ملك حسين ، إسراء أشرف ، حبيبة أحمد ، نوال سيد ، دنيا محمود ، مريم عصام ، ملك محمد ربيع ، هدى خالد )

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للمدارس والطلاب الفائزين في مسابقات الصحافة المدرسية والإعلام التربوي على مستوى الجمهورية . ووجهت وكيل الوزارة الشكر للشئون التنفيذية وتوجية عام الصحافة المدرسية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس . وطالبت وكيل الوزارة بأهمية الحفاظ على المستوى المتقدم المتميز لطلاب وطالبات تعليم الفيوم في كافة الأنشطة التربوية، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

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