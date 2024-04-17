خبيرة اقتصادية تكشف أسباب فشل معظم المشروعات الصغيرة

قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُعلّم المواطن المصري ريادة الأعمال وتشجعه على بدء مشروعه الخاص، وذلك مستندًا على وجود داعم ومُسوق ومُدرب لمساعدته على الاستكمال، موضحًا أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى فشل هذه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أسباب فشل معظم المشروعات الصغيرة

وأشار “رمسيسي”، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن أسباب فشل معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في أول سنتين لها، يكون دائمًا بسبب قلة التمويل أو عدم وجود كفاءات لاستمرار هذا المشروع.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أنه بجانب الأسباب التي تم ذكرها سابق، ايضًا يكون هناك عدم القدرة على التسويق والوصول إلى أسواق جديدة، مشددة على أنه في ظل اهتمام جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة تتوافر كل هذه الإمكانيات من خلال وجود الدعم الإلكتروني والمعنوي.

وأوضحت جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة يستهدف العديد من مشروعات ريادة الأعمال خاصة الحرف النادرة والصناعات اليدوية، كما أن الجهاز يهتم بالمرأة بشكل كبير باعتبار أنّها تستحوذ على 45% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

والتقى أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية.

و أكّد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.



وخلال الاجتماع استعرض باسل رحمي أداء جهاز تنمية المشروعات من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير من عام 2024 الجاري، حيث أوضح أن الجهاز تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه.