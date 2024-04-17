التشكيل المتوقع لمباراة انبي والداخلية في الدوري الممتاز

يتقابل فريق إنبي مع نظيره الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الـ18 التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع لـ انبي امام الداخلية

ومن المتوقع أن يخوض فريق نادي إنبي بقيادة طلعت يوسف مديره الفني الجديد لانبي مباراة الداخلية بالدوري المصري بالتشكيل التالي:

عبد العزيز البلعوطي - علي فوزي - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد العجوز- محمد عبد العاطي- زياد كمال - محمد حمدي - أحمد أمين أوفا- رفيق كابو.

التشكيل المتوقع لـ الداخلية امام انبي

كما يأتي تشكيل الداخلية المتوقع بالدوري المصري كالتالي:

رضا السيد - آلان كيمبادي – محمد خليفة نصير - محمد نجيب - مؤمن عاطف - أحمد سيد عبد النبي - كليتشي شيميزين - عبد العزيز سيد – كريستوفر جوهان - وليد مصطفى - مصطفى فوزي.

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