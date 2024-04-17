تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراكز شباب الشرقية

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي مستمرة بالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، لتدريب أعضاء المشروع بمراحله المختلفة (البراعم، الناشئين، الشباب، الكبار) على رياضات ( الجودو، التايكوندو، الملاكمة، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، رفع الأثقال) وذلك بالمراكز المخصصة بنوادي ومراكز شباب ( الحسينية، ديرب نجم، الزنكلون، الزقازيق بحري ) وكذلك استاد جامعة الزقازيق، والصالة المغطاة ومجمع الإسكواش بمدينة الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المحافظة تضم 17 مركز لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي منهم 5 مراكز لتدريب مرحلة الشباب و 7 مراكز لتدريب مرحلة الناشئين و5 مراكز لتدريب مرحلة البراعم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن التدريب يتم وفقاً لخطة تدريب الإتحاد المصري وتحت اشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين، وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات، وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية، ويرفعون إسم مصر عالياً.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه، لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم، من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة، التي يتم من خلالها إكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ، وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، ستقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "النظافة وحماية بالبيئة واثرهما على صحة الانسان" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة