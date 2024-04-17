قافلة بيطرية علاجية بقرية سندنهور ضمن مبادرة «تنمية الريف المصري»

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت بالإشتراك مع المجتمع المدنى بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية سندنهور التابعة لمركز و مدينة بلبيس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري، وذلك بحضور كل من مديرى إدارات الرعاية والعلاج بالمديرية، ومدير و أطباء إدارة بلبيس البيطرية، وكبار المربين بالقرية، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ٨٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و٦٠ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار، والرعاية التناسلية لـ ٢٧٠ رأس ماشـية، و ١٨٠ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش ٨٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٥٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج أمراض الدواجن لعدد ١٢٠٠ طائر، وترقيم وتسجيل ١٠٠ حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية، لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا، بهدف زيادة الوعى البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى، وتقديم العلاج المجاني، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة التدريب بالمديرية بالتنسيق مع إدارة التأمين بمديرية الطب البيطري، بتنفيذ ندوة تثقيفية صحة وسلامة منتجات الألبان وخاصة الجبن وفوائده وأضراره على صحة الإنسان.

ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام الدكتورة أمال أحمد ابراهيم والدكتورة مروة محمد يحيى بمديرية الطب البيطري، بتقديم الندوة، والتي تم خلالها الحديث عن جودة وسلامة الجبن بأنواعه، حيث تم مناقشة فوائده وأضراره على صحة الانسان وأنواعه، وكيفية التفرقة بين الجبن الطبيعي والجبن نباتى الدهن، وكذلك التعريف بالجبن المطبوخ كأحد أنواع الاجبان.