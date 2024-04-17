سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الأربعاء 17-4-2024

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-4-2024، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات الصباحية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.97جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر سعر 12.98جنيه للشراء، و13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.97 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.98 جنيه للشراء.

13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.95 جنيه للشراء.

13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.92 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.67 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.90 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل العملات الأجنبية

استقر الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مما أبقى الين قريبا من أدنى مستوياته في 34 عاما بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ومنهم رئيسه جيروم باول، أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.

وأحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومنهم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.

جاءت هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من البيانات في الأسابيع القليلة الماضية سلطت الضوء على قوة الاقتصاد الأميركي إلى جانب التضخم المستمر.

وقال باول في منتدى في واشنطن "في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا".

وكان الدولار مستقرا على نطاق واسع، وسجل اليورو 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف البالغ 1.06013 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء. ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار في أحدث قراءة 106.33، أي أقل بقليل من ذروة خمسة أشهر عند 106.51 التي لامسها أمس.