أسيوط تعلن بدء موسم توريد القمح لعام 2024 وتوريد 163 طن لـ28 موقعًا تخزينياً

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 اعتبارًا من الاثنين 15 إبريل الجارى وحتي 15 أغسطس 2024، بكافة المواقع التخزينية على مستوى المحافظة والتي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 163 طن وذلك تحت إشراف اللجنة العليا والجهات المعنية موجهاً بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتي وتوفير مخزون آمن من محصول القمح بوصفه محصولاً استراتيجيًا خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية.

وأوضح محافظ أسيوط أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 174 ألف و757 فداناً لافتًا إلى أن محصول القمح يأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين حيث يعتبر مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض وما يحققه من عائد اقتصادي وتنشيط الصناعة الغذائية مشددًا على التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة أثناء عملية توريد الأقماح.

وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط و1900جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي ضمن خطة الحكومة لدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

من جانبه أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألف و757 فدان وتم حصاد ما يقرب من 7690 فدان وتوريد 163 طن و788 كيلوجرام قمح محلي حتى الآن وتضمنت الكميات الموردة 7 طن و400 كجم لشونة البنك الزراعي المصري و41 طن و343 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 115 طن و45 كيلوجرام للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.

فيما أشار ممدوح حماد وكيل وزارة التموين إلى أن المواقع التخزينية الخاصة بالأقماح يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع وتتوافر بها كافة الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح حيث تم المرور الميداني على جميع الشون والصوامع والتأكد من جاهزيتها لإستقبال المحصول من المزارعين والموردين ولا توجد أية معوقات في عملية التوريد حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

يذكر أن اللواء عصام قد أعلن عن انعقاد غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .