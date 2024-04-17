إحالة العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق بمراكز بلبيس وديرب نجم وفاقوس

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم، لإعادة الإنضباط في العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجىء على المنشآت الخدمية، لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز بلبيس وديرب نجم وفاقوس، لمتابعة سير إنتظام العاملين بها، والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي: عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر رئاسة مركز ومدينة بلبيس، كذلك عدم حضور عامل واحد من العاملين بالمركز، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب، وعدم تواجد ٢٢ من العاملين بمقر إدارة هندسة الطرق والنقل بديرب نجم التابعة لمديرية الطرق والنقل بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تم رصد عدم تواجد ٣٢ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بفاقوس التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وبناءً على مذكرة إدارة المتابعة، قرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على مركز ومدينة بلبيس، تابع خلالها النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مناطق وشوارع (المنشية، السلخانة، أبو نصيب ومتفرعاته، الزهوي، سعدون، نجرو، الشبراوي، السيسي، المتاجر، العرب) والتي شهدت أعمال تركيب بلاط الانترلوك بها بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليون جنيه، تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمُدنها.