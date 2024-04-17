محافظ الشرقية يوجه بسرعة الإنتهاء من إنشاء النصب التذكاري ببلبيس

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على مركز ومدينة بلبيس، تابع خلالها النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مناطق وشوارع (المنشية، السلخانة، أبو نصيب ومتفرعاته، الزهوي، سعدون، نجرو، الشبراوي، السيسي، المتاجر، العرب) والتي شهدت أعمال تركيب بلاط الانترلوك بها بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليون جنيه، تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمُدنها.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن، وتعمل على تخفيف حدة الزحام به، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة الأعمال الجارية بمجمع خدمات بلبيس والمُقام على مساحة 600 متر بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمجمع لسرعة الإنتهاء منه، طبقاً للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

قدم رئيس مركز ومدينة بلبيس شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مراحل تنفيذ المشروع، وتمت الإشارة إلى أن المجمع مقام على مساحة 600 متر ومكون من 5 طوابق يضم بدروم وجراج ودور أرضي وأربعة أدوار علوية، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال التشطيب الداخلي للمجمع وتجهيزه لاستقبال المواطنين للحصول على خدماتهم اليومية بسهولة ويسر.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال الانشاء الجارية بالطابق الثاني بمقر الحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة مركز بلبيس، والذي يضم مكاتب إدارية وبتكلفة مليون جنيه، مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، وإصلاح المتهالك منها فوراً، مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الانشاء الجارية بالنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة أمام الديوان العام بتكلفة 5 ملايين جنيه تخليداً لذكرى الشهداء وعرفانا بالجميل لما قدموه فداء للوطن الغالي.

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال، مع مراعاة المعايير والاشتراطات المحددة، واضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة، تتناسب مع اعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.