الطائرات الإسرائيلية تقصف مناطق واسعة بقطاع غزة وسقوط عدد من الشهداء والجرحى

قال مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، إن الطائرات الإسرائيلية تقصف مناطق واسعة من قطاع غزة وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

الاحتلال الإسرائيلي وطائراته وآلياته قصفت منزلا في رفح

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الاحتلال الإسرائيلي وطائراته وآلياته قصفت منزلا في رفح مما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص معظمهم من الأطفال، ولا زالت أعمال البحث جارية لانتشال المفقودين.

وتابع أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة بالمنطقة الوسطى وتحديدا في الأطراف المالية لمخيم النصيرات لا زالت تطلق الرصاص والقذائف باتجاه منازل الموانين وممتلكاتهم وتدمر الطرقات والبنى التحتية في هذه المنطقة كما دمرت عددا من الأبراج في محيط هذه المنطقة بشكل كامل.

حركة فتح: يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة في غزة

جدير بالذكر أن زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، أكد سابقًا أنه من حق الشعب الفلسطيني تحقيق تطلعاته بإقامة دولته المستقلة.

وأضاف "تيم"، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو أوامر محكمة العدل الدوليةـ

وأشار إلى أنه يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مضيفًا أن الاحتلال يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي.

وأوضح أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، كما انتهكت برلين واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق انطلقت جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، على خلفية تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، التي استندت إلى أدلة تفيد بانتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين.

وطالب ممثل نيكاراجوا خلال الجلسة، ألمانيا بوقف كل أشكال الدعم لإسرائيل، بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل، ورفض الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الفلسطينيين، مُحمّلًا ألمانيا مسؤولية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

يذكر أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 89 شهيد و 120 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في تقريرها الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 189 على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 33634 شهيد و 76214 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.