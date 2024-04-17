دبلوماسي سابق: لقاء السيسي مع ناريشكين تناول قضايا تمس المصالح المصرية

علق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، مشددًا على أن هذا اللقاء من اللقاءات المهمة التي استضافتها القاهرة منذ عدة أشهر.

لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الاستخبارات الروسية

وشدد “هريدي”، خلال مداخلة هاتفية الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، على أن التنسيق المصري الروسي في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية له أهمية كبرى، وذلك خلال الفترة الحالية والتي تشهد حصار إسرائيلي لقطاع غزة.

وأوضح أن اللقاء تناول المصالح المصرية والأمن القومي المصري، منوهًا بأنه تناول عدة قضايا تمس المصالح المصرية والأمن القومي المصري، سواء عن الأوضاع في غزة، بالإضافة إلى أن لقاء الأمس شهد مباحثات بشأن التطورات الإقليمية على ضوء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق ثم الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أن الجهد الذي تبذله مصر من خلال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية من أجل الحيلولة دون تفاقم النزاعات وتدهور الأوضاع في ضوء العدوانية الشرسة للاحتلال الإسرائيلي والتي تجسدت في عدوانه على قطاع غزة.

وكان تحدث دبلوماسي سابق، عن لقاء الرئيس السيسي وسيرجى ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية قائلًا: "الزيارة مهمة وعملية تشاور مهمة مع دولة من أهم الدول على المسرح الدولي، ودائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى ولها حضور فى منطقة الشرق الأوسط وتأثير، ودورها مطلوب خلال المرحلة التى تزداد فيها التوترات والأزمات فى هذه المنطقة".

وأضاف أن موضوعات الساحة تطرح نفسها على الأجندة، سواء فيما يتعلق بالوضع فى قطاع غزة، والدفع في اتجاه للتوصل لترتيبات تضع حد لعملية الاقتتال في القطاع، وهذا التصعيد فى العلاقات الإسرائيلية الإيرانية وما يمكن أن يؤدى لتصعيد خطير يمس الأمن الإقليمى بشكل مباشر، إلى جانب الكثير من القضايا التى تمثل أولوية على الأجندة المصرية.

ولفت إلى أن موقف روسيا فى مجلس الأمن على امتداد الفترة الماضية والـ 6 أشهر عمر تطورات الأحداث فى غزة، سنجد أن روسيا تتطابق مواقفها مع مصر وتتشابه أحيانا أخرى فيما يتعلق بما يحدث من إيادة وتجويع وحصار الشعب الفلسطيني ومنع دخول المساعدات بشكل كافٍ، فهناك تطابق للمواقف المصرية والروسية التى تستهدف إعادة الاستقرار لهذه المنطقة وحقن الدماء فى قطاع غزة، والسعى لإيجاد حل ينهى صراع الشعب الفلسطينى.