ختام مؤتمر الخدام للافتقاد.. "استخدمني" بكنيسة مارجرجس والأنبا ابرام الليلة

تختتم كنيسة الشهيد مارجرجس والأنبا ابرام، التابعة للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الخدام والخادمات العام للإفتقاد تحت شعار "استخدمني"، ذلك بمقرها في مصر الجديدة بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

تستهل الفعاليات بإقامة صلاة الخدمة الأولى من نصف الليل يليها "طوبي للرحماء على المساكين"، ثم تعرض فقرة اسكتش باستخدام الذكاء الإصطناعي، ومن المقرر أن يتخلل اللقاء اقامة محاضرة بعنوان " خادم متطور"، للاب انتوني نبية راعي كنيسة الشهيدين مارجرجس وابي سيفين بالواحة مدنية نصر وذلك بدءًا من السابعة مساءً.

ومن المقرر أن تنتهى مراسم الختام من خلال نشاط الخدام وخروجهم للإفتقاد بمنطقتي (شارع فريد سميكة و أبوبكر الصديق)، تستمر حتى تمام التاسعة مساءً.

بدأ المؤتمر أولى أنشطته الإثنين الماضي وتضمن عدة فقرات روحية من أبرزهم محاضرة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، ثم استكمل المؤتمر فعالياته لليوم التالي أمس الثلاثاء وتضمن أيضًا صلاة الخدمة وإبصالية الأحد، ومحاضرة بعنوان خادم متفهم، ثم نشاط الإفتقاد.

أعياد ومناسبات مرتقبة في الكنائس

يترقب الأقباط بعد أسابيع احتفالية ذكرى قيامة السيد المسيح من بين الأموات بعدما صُلب وتحمل آلام الأرض من أجل خلاص الأمة من الاستبداد والظلام التي كان يتفشى بين العالم بفعل الإمبراطورات الظالمة آنذاك، وتبدأ الكنائس الأرثوذكسية 5 مايو المقبل بينما تستهل الفعاليات مساء اليوم السابق للتاريخ المذكور بالتزامن مع احتفالية الطائفة الإنجيلية.

التراث القبطي العريق

نتج هذا الاحتفال بعد الحصيلة الثرية للتراث المسيحي العريق التي شهدته الكنيسة المصرية، وتعيد احياء هذه الئكرى سنويًا لتمجيد هذه المناسبة التي تأتي بعد أيام من عيد البشارة التي تعيد ذكرى بشرى مولد المسيح حين ظهر الملاك غبريال إلى السيدة العذراء ليخبرها بحملها وأن ف أحشائها مخلص الأمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الفترة المقدسة التي تعرف بـ الصوم الكبير الذي بدأ مارس الماضي واستمرت لمدة ٥٥ يوما

وكانت هذه الفعاليات التالية لفترة روحية آخرى وهى مدة “صوم يونان” وصولًا لـ“فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في مختلف الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".