أسعار صرف الدولار الأمريكي بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار صرف الدولار الأمريكي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري نحو 48.48 للشراء و48.62 للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك الاهلي المصري نحو 48.50 للشراء و48.60 للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.70 للشراء و48.80 للبيع

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية نحو 48.50 للشراء و48.60 للبيع

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر نحو 48.50 للشراء و48.60 للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك التجاري الدولي نحو 48.50 للشراء و48.60 للبيع

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.