رفع 1800طن قمامة وأتربة بالمنطقة الصناعية بجمصة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات وقال"مختار"ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة،اوضح "مختار"انه تم رفع 1800طن قمامة ومخلفات تقليم الاشجار والحشائش واتربه بالمنطقة الصناعية بجمصه واضاف "مختار" ان الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين وذلك في إطار اهتمام المحافظه بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعيه تماشيا مع رؤيه القياده السياسيه في الاهتمام بقطاع الصناعه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفه العماله..

هذا قد اوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه تم التنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه والدكتور مصطفي عنان رئيس المنطقة الصناعية بجمصه ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطريه والمنزله والجماليه و ميت سلسيل ومنيه النصر ودكرنس ومحله دمنه و المنصوره واحياء شرق وحي غرب المنصورة واجا و السنبلاوين وميت غمر وبني عبيد وبالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصه حيث استمرت اعمال الحملة من خلال استخدام 35 معده نظافه ما بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10و20 طن قلاب وبمشاركة وعدد 70عامل نظافه حيث تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية وتم تقليم أشجار الجزر الوسطي والحشائش وري ورفع كفاءة الجزر الوسطي والحدائق والحملة مستمره لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل..

وفي ذات السياق استمرت اعمال رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة بنطاق احياء مدينة المنصورة ومركزي المنصورة وطلخا لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين وذلك باشراف محمد امين رئيس حي شرق المنصورة والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز المنصورة والمحاسب سيد النخيلي رئيس مركز طلخا..

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.