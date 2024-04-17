«الرعاية الصحية»: مصر تصدرت المشهد العالمي للاستدامة البيئية

قال شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة، إن مصر تصدرت المشهد العالمي للاستدامة البيئية بعد COP27 من خلال مشروع الصيدلية الخضراء، مؤكدًا أن هذا المشروع المهم جرى تطبيقه في 50 مستشفى حتى الآن.

منتفعي التأمين الصحي الشامل حصلوا على خدمات صحية جيدة

وأشار “كمال”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، إلى أن منتفعي التأمين الصحي الشامل حصلوا على خدمات صحية جيدة، موضحًا أن هذه الخدمات تم تقديمها بأعلى معايير الجودة وتتوافق مع نظيرتها العالمية وذلك بمنشآت الهيئة.

وأضاف مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة، أن مصر حازت على القيادة والريادة في مجال الاستدامة البيئية، وجرى الانتهاء من تقديم الرعاية لـ6 محافظات وقريبًا ستدخل 5 محافظات أخرى ضمن المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مشروع الصيدلة الخضراء دخل في 50 مستشفى من كل المحافظات.

وتابع مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة، : “اشتغلنا على معايير لها علاقة بالطاقة واستخدام الماء والترشيد في المخلفات الطبية، ومعالجتها بطرق مختلفة، بجانب الاستخدام الأمثل للدواء”.

وكان استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان، وذلك فى اجتماع عقده بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة.

وعرض وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أن مشروعات المرحلة الأولي شملت إنشاء جديد ورفع كفاءة وتطوير شامل لـ 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى 367 نقطة إسعاف، و23 مستشفى، وذلك وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط نسب تنفيذ متقدمة لتلك المشروعات، كما تناول الوزير موقف الاستلام المبدئي وتوفير الأثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدات والمراكز الطبية المنفذة وكذا المستشفيات.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن محافظات المرحلة الثانية من المنظومة تشمل 5 محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة.

