الأهلي يواجه الأسمنت الإثيوبي في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الأسمنت الإثيوبي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الفريق بقيادة الإسباني فيرناندو مونيوز المدير الفني لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وأدى الفريق مرانًا خفيفًا صباح اليوم، حيث عقد المدرب الإسباني محاضرة مع اللاعبين، قام خلالها بشرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المقرر تنفيذها خلال المباراة.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد فاز على الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الأسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

مواعيد مباريات اليوم الرابع في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال لليوم الرابع على التوالي، وتستكمل اليوم الأربعاء بإقامة 9 مباريات ضمن مرحلة المجموعات للبطولة، وتشهد في ختام اليوم مواجهة الأهلي أمام الأسمنت الإثيوبي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

روكينزو البوروندي x جسجارا الرواندي10 صباحًا - صالة الشهداء

الفتح المغربي x الأسهم الكيني 12 ظهرًا - صالة الشهداء

النصر الليبي x ولايتا ديشا الإثيوبي 1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

أمل البليدة الجزائري x السجون الكيني 2 ظهرًا - صالة الشهداء

هيئة الموانئ الكيني xجارد الكونغولي 3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

انجز الإيفواري x مولودية بو سالم التونسي 4 مساءً - صالة الشهداء

جامعة وولفز الزيمبابوي x جرين بافالوز الزامبي 5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

اسبوار الكونغولي xميناء دوالا الكاميروني 6 مساءً - صالة الشهداء

الأهلي x الأسمنت الإثيوبي 8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر، وواصل انتصاراته بعد الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3- 0، وحصل الفريق على راحة أمس وفقًا لجدول المباريات.

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