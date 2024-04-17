وزير الخارجية البريطاني: إسرائيل تتخذ قرارًا بالتحرك الفوري بعد الهجوم الإيراني

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن إسرائيل تتخذ قرارًا بالتحرك الفوري بعد الهجوم الإيراني، وذلك وفق نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأضاف أنه على إسرائيل اتخاذ عدة خطوات تضمن عدم تصعيد الأوضاع قدر الإمكان.

وشدد على أنه يريد أن يرى عقوبات منسقة ضد إيران وعلى مجموعة السبع توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى طهران.

بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل.. مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

جدير بالذكر أن قناة القاهرة الإخبارية، عرضت تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل.. مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط".

وذكر التقرير أنه الجمر المستتر تحت الرماد فلا تكاد تشعر به حال ينطبق على الوضع في الشرق الأوسط، فالأحداث ملتهبة بين إيران وإسرائيل، لا سيما بعد توجيه طهران ضربة عسكرية باستخدام أكثر من 300 صاروخ ومسيرة ضد أهداف داخل العمق الإسرائيلي، وتوعد تل أبيب برد قاس داخل الأراضي الإيراني ردا على الضربة الإيرانية.

الرئيس الإيراني يهدد بالرد بشكل هائل وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية

وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد بشكل هائل وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من إيران، موضحا أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على إيران.

ولمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط الملتهب في الأساس بفعل العدوان على غزة تحاول الولايات المتحدة ومعها دول أوروبية إثناء إسرائيل على الهجوم الإيراني، وعدم القيام بأي عمل غير عقلاني يؤدي إلى التصعيد من ثمة الانفجار.