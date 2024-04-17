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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب المقاولون يشارك في معسكر منتخب مصر للناشئين

محمد طارق وأحمد الكأس
محمد طارق وأحمد الكأس

شارك محمد طارق لاعب المقاولون العرب في مران منتخب مصر للناشئين 2008  استعدادا لبطولة شمال أفريقيا الودية بالجزائر ٠

وكان نادي المقاولون العرب تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا منذ أيام يفيد باستدعاء اللاعب محمد طارق للانضمام  لمعسكر إعداد منتخب مصر الوطني للناشئين مواليد 2008 استعدادا لبطولة شمال أفريقيا الدولية الودية بدولة الجزائر في الفترة من 16 إلى 27 أبريل 2024 ٠

من جانبه، رحب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة. ومن المقرر إقامة معسكر إعداد المنتخب في الفترة من 6 الي  16 أبريل  2024 والسفر لدولة الجزائر .

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