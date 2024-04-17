بسبب خلافات المصاهرة.. إصابة عامل بطلق ناري في البلينا

استقبل مستشفى برديس المركزي عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بناحية برديس دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابا بطلق نارى بالفخذ الأيمن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد تعدى عليه عاملين بالضرب بسلاح ناري بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغا بإصابة عامل بطلق نارى وتم نقله للمستشفى .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائي وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا وصول "خلف الله . م . ا . ح" 40 سنة عامل إلى مستشفى برديس المركزى مصاباً بطلق ناري بالفخذ اليمنى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد لتلقي العلاج .





وبسؤال المصاب إنهم "أحمد . ح . ف . ا" 36 سنة عامل وصديقه "يوسف . ع . ل . م" 20 سنة عامل يقيمان دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول مما أدى لإصابته المشار إليها بسبب خلافات المصاهرة.





تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وفي سياق آخر عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، المتهمين "م . م" عاطل، و"م . غ" عاطل، يقيمان بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهمين "خ . م" عاطل، و"ف . ا" عاطل، يقبمان بذات الناحية، بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة سرقة دراجة نارية "توك توك" والهاتف المحمول من الطفل المجني عليه "م . ا" بدائرة المركز .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة سرقة التوك توك الخاص بوالد الطفل المجني عليه وذلك أثناء قيادة الطفل التوك توك بأن قاموا بتكبيله والتعدي عليه بالضرب وتهديده بإشهار السلاح فى وجهه وتمكنوا من سرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول تحت تهديد السلاح وبالإكراه وفروا هاربين .





وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .