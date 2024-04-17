إنتشال جثة طفل غرق في ترعة الفؤادية بالعسيرات

استقبل مستشفى العسيرات المركزي طفل في السادسة من عمره يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة لقي مصرعه غرقا أثناء لهوه على حافة ترعة الفؤادية المارة أمام منزلهم إنزلقت قدماه وسقط بها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغا بوفاة طفل غرقا بإحدى الترع بدائرة المركز وتم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين بصول الطفل "عبد الله . هـ . ع . هـ" 6 سنوات إلى مستشفى العسيرات المركزى جثة هامدة ادعاء غرق.

وبسؤال والدته "هيام . ب . ا . ا" 46 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أفادت أنه أثناء لهو طفلها المذكور أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط بترعة الفؤاديه المجاورة للمنزل مما أدى لغرقه ووفاته ونفت وجود شبهة جنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت أدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، المتهمين "م . م" عاطل، و"م . غ" عاطل، يقيمان بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهمين "خ . م" عاطل، و"ف . ا" عاطل، يقبمان بذات الناحية، بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة سرقة دراجة نارية "توك توك" والهاتف المحمول من الطفل المجني عليه "م . ا" بدائرة المركز .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة سرقة التوك توك الخاص بوالد الطفل المجني عليه وذلك أثناء قيادة الطفل التوك توك بأن قاموا بتكبيله والتعدي عليه بالضرب وتهديده بإشهار السلاح فى وجهه وتمكنوا من سرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول تحت تهديد السلاح وبالإكراه وفروا هاربين .





وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .