تأجيل محاكمة 11 مسئولا بينهم 4 نواب رئيس مدينة جرجا بسبب مخالفات البناء

قررت المحكمة التأديبية ببسوهاج تأجيل محاكمة 11 مسئولا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج بينهم أربعة نواب لرئيس الوحدة المحلية في القضية رقم 563 لسنة 2023 جرجا والقضية رقم 565 لسنة 2023 جرجا لمدة شهرين بعد أن وجهت لهم النيابة الإدارية تهم مخالفة القوانين بالاتفاق مع أشخاص آخرين والسماح لهم بالبناء المخالف دون الحصول على تراخيص بالبناء خارج الأحوزة العمرانية ولم يتخذوا الإجراءات القانونية في الإزالة الفورية في المهد للمخالفات التي تمت دون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وارتكبوا المخالفات المؤثمة بالمواد 57 ، 58 ، 59 من القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .





وكانت النيابة الإدارية قد أحالت كل من "زهراء . ع . ا" مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا و"ياسمين . ن . ر" مهنس تنظيم بذات الوحدة و"محمد . ع . م" فني تنظيم بذات الوحدة و"مؤمن . ش . م" فني تنظيم بذات الوحدة و"عبد العاطي . ف . م" فني تنظيم بذات الوحدة و"أحلام . ف . م" كاتب سجل محاضر مخالفات البناء بذات الوحدة و"محمود . ع . م" نائب رئيس الوحدة المحلية و"أحمد . ح . أ" نائب رئيس الوحدة المحلية و"صبحي . ع . م" نائب رئيس الوحدة المحلية و"إبراهيم . أ . م" نائب رئيس الوحدة المحلية إلى المحكمة التأديبية لتحديد أقرب جلسة لمحاكمتهم طبقا للمواد 57 ، 58 ، 59 والمادتين 61 ، 62 من قانون الخدمة المدنية والمادة رقم 14 من القانون رقم 117/ 58 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته والمادتين 15/ أولا، 19/ 1 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة وتعديلاته.





وقالت النيابة الإدارية في قرار إحالة المذكورين قيامهم بالتسجيل في غضون الفترة من 25/5/2023 وحتى 30/5/2023 محضر للمخالفة رقم 117 باسم المواطن أبو الحسن السيد أمين وكذا محضر المخالفة رقم 122 باسم المواطن عبد الرازق سيد محمود ومحضر المخالفة رقم 126 باسم المواطن أبو عمرة عبد الحميد متولي ومحضر المخالفة رقم 128 باسم المواطن عمر عارف عبد الراضي ومحضر المخالفة رقم 131 باسم المواطن بدوي أمين أحمد ومحضر المخالفة رقم 132 باسم المواطن أبو الحسن السيد أمين ومحضر المخالفة رقم 147 باسم المواطن عبد الرازق سيد محمود والمؤرخة 4 ، 9 / 5 / 2023 وذلك بسجل قيد محاضر مخالفات البناء بكتابة وتسجيل أرقام تلك المحاضر سالفة الذكر بالسجل المشار إليه سلفا بتاريخ سابق على آخر مخالفة تم قيدها بسجل المخالفات برقم 114 بتاريخ 17/5/2023 في حين سجلت المحاضر سالفة الذكر عقبها بتاريخ 4 ، 9 / 5 / 2023 في حين أن تسجيل محاضر المخالفات بالسجل يكون بتسلسل الأرقام والتاريخ من الأقدم للأحدث .





كما قالت النيابة الإدارية في قرار الإحالة أن المذكورين لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الإزالة الفورية في المهد خلال الفترة من 20/11/2022 حتى 20/1/2023 بشأن قيام المواطن ابو عمرة عبد الحميد متولي بالبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني للدور الأرضي والأول علوي وكذا قيام المواطن نور الدين خلف محمد بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني للدور الخامس علوي وقيام المواطن عبد الرازق سيد محمود بالبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني للدور الأول علوي بالنصف الأول والثاني من المنزل وقيام المواطن بدوي أمين أحمد بالبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني للبدروم والدور الأرضي وقيام المواطن أبو الحسن السيد أمين بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني للدور الأرضي وقيام المواطن عمر عارف عبد الراضي بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني للبدروم والدور الأرضي والدور الأول علوي وقيام المواطن مؤمن السيد منصور بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني للدور الأرضي والأول علوي وذلك بناحية مركز ومدينة جرجا حيث كان يتعين إزالة تلك المخالفات إزالة فورية في المهد قبل استعمالها واستقرارها وذلك على النحو الموضح تفصيلا بأوراق الإحالة .





وبناء عليه قررت المحكمة التأديبية تأجيل محاكمة المذكورين وتحديد جلسة جديدة لمحاكمتهم بعد شهرين من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر أبريل الجاري في القضية رقم563 لسنة 2023 جرجا والقضية رقم 565 لسنة 2023 جرجا عقب ثبوت ارتكابهم المخالفات المؤثمة بالمواد 57 ، 58 ، 59 من القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .