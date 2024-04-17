طقس مستقر وارتفاع في درجات الحرارة.. حالة الجو بمدن السعودية اليوم

بعد تعرض عدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية لتقلبات جوية عنيفة خلال الأيام الماضية، من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء الموافق 8 شوال 1445هـ/ 17 أبريل 2024، طقس مستقر على أغلب الأنحاء بالمملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل حالة الطقس اليوم، متوقعًا أن يكون الطقس مستقر وسماء صافية على معظم مناطق المملكة، موضحًا أنه لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخره والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وعن الرياح السطحية على البحر الأحمر، أعلن أنها ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر، وتكون حالة البحر خفيفة الموج.

أما عن الرياح السطحية على الخليج العربي، قال أنها ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، كما يرتفع أيضًا الموج من نصف المتر إلى متر، وتكون حالة البحر خفيفة الموج.

درجات الحرارة اليوم 17-4-2024

فيما تشهد عدد من محافظات المملكة ارتفاع في درجات الحرارة مقارنتًا بالأيام الماضية، ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 39 والصغرى 26.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 32 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 29 والصغرى 15.

درجة الحرارة في جدة العظمى 36 والصغرى 23.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 28 والصغرى 16.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 32 والصغرى 17.

درجة الحرارة في أبها العظمى 24 والصغرى 14.

درجة الحرارة في حائل العظمى 28 والصغرى 14.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 23 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 30 والصغرى 16.

درجة الحرارة في جازان العظمى 36 والصغرى 29.

درجة الحرارة في نجران العظمى 31 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 31 والصغرى 17.

درجة الحرارة في طريف العظمى 29 والصغرى 15.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 27 والصغرى 15.