لستعدادات لمواجهة موجة الرياح الجنوبية الغربية في قنا

أعلنت محافظة قنا، مساء اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن موجه الرياح الجنوبية الغربية التي قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق الصحراوية.

يأتي ذلك بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي تبدء من اليوم وحتى انتهاء فترة التحذير.

تكليفات المحافظ:

و كلف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، بالتواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنبة بديوان عام المحافظة، وربطة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية ومجالس المراكز والمدن.

محافظ قنا

كما كلف المحافظ، إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق.

مع التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق سواء الكهرباء والطرق أو محطات المياه وغيرها من المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن الأحوال الجوية.

ووجه المحافظ، بمتابعة غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين، بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية.

نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية نتيجة الرياح الجنوبيه الغربيه التي قد تكون مثيره للرمال والاتربه وضرورة توخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل والابتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.

تأهب سابق:

وفي 8 مارس الماضي، أعلن المحافظ، رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، وذلك تحسبا لسقوط امطار، وسيول علي سلاسل جبال البحر الأحمر.

بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي استمرت أيام، حتي إنتهاء فترة تحذير الأرصاد الجوية.

نوه المحافظ، على جاهزية الأجهزة التنفيذية، و مراجعة خطة الطوارئ ومواجهة السيول، وعمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول.

ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ عرفة العمليات الرئيسية للمحافظة في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

فضلا عن تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنبة بالمحافظة، وربطة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية ومجالس المدن والمراكز بالمحافظة.