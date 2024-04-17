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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام أرسنال اليوم في دوري أبطال أوروبا

هاري كين و جمال موسيالا
هاري كين و جمال موسيالا

استقر المدير الفني توماس توخيل على تشكيل بايرن ميونخ الأساسي الذي من المقرر أن يبدأ به مباراة اليوم ضد أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لاستقبال ضيفه أرسنال الإنجليزي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب أليانز آرينا بإياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

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ويتسلح بايرن ميونخ بعاملي الأرض والجمهور من أجل خطف بطاقة التأهل وذلك بعد فرض التعادل على أرسنال في أرضه بمباراة الذهاب والتي انتهت بهدفين لكل فريق.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام أرسنال :

حراسة المرمى: أولرايش.

الدفاع: كيميتش- أوباميكانو- كيم- ألفونسو ديفيس.

الوسط: جوريتسكا- ليمار- توماس مولر

الهجوم: جمال موسيالا- هاري كين- سيرج جنابري.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأرسنال اليوم والقناة الناقلة

ستنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد أرسنال في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.

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