وزير التموين: لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحي الحر ومراجعة شهرية لعناصر التكلفة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الأيام المقبلة سوف تشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة، مشيرا إلى أن مهام اللجنة ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً أو هبوطاً، موضحا أن اللجنة ستنعقد شهرياً.

وأشار الوزير - خلال اجتماعه أمس الثلاثاء مع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة عطيه حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين ومديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة - إلى أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وأنه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة.

وأكد وزير التموين أن الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيهًا إلى 18 جنيهًا للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت أخيرًا.