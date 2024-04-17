تشكيل أرسنال المتوقع أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

استقر المدير الفني ميكيل أرتيتا على تشكيل أرسنال الإنجليزي الأساسي والذي سيدفع به في بداية مباراة اليوم ضد بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا، بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض فريق أرسنال المباراة وليس لديه ما يخسره بعد التعادل على أرضه في الذهاب، حيث سيدفع المدرب ميكل أرتيتا بالقوة الضاربة في بداية اللقاء أملا في خطف بطاقة التأهل من العملاق الألماني.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام بايرن ميونخ :

حارس المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، ياكوب كيفيور.

الوسط: اوديجارد، ديكلان رايس، هافيرتز

الهجوم: ساكا، لياندرو، جابرييل مارتينيلي.

موعد مباراة أرسنال وبايرن ميونخ اليوم والقناة الناقلة

ستنطلق مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.