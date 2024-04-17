تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

استقر المدير الفني بيب جوارديولا على تشكيل مانشستر سيتي الأساسي والذي سيبدأ به مباراة اليوم ضد ريال مدريد في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق مانشستر سيتي المباراة تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا بشعار لا بديل عن الفوز، لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ويخوض الفريق السماوي المباراة منتشيًا بنتيجة مباراة الذهاب بعد نجاحه في فرض التعادل على ريال مدريد في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3 على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد :

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جفارديول - روبن دياز - كايل ووكر.

الوسط: رودري - جون ستونز - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا.

الهجوم: إيرلينج هالاند - جاك جريليش - فيل فودين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد والقناة النقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.