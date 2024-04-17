رئيسي : ردنا على الهجوم الاسرائيلي كان مدروسًا..ويؤكد: قادرين على حماية أمن البلاد

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن القوات الإيرانية قادرة على الحفاظ على أمن البلاد، مؤكدًا إن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق كان "مدروسا ودقيقا".



وأوضح الرئيس الإيراني قائلا "قواتنا قادرة على الحفاظ على أمن البلاد ويمكن لدول المنطقة الاعتماد على قدراتنا العسكرية".

وأضاف ، ردنا على إسرائيل أوصل رسالة لها وللولايات المتحدة بأن قواتنا جاهزة لمواجهة أي تهديد، مشيرًا إلى أن ردنا العسكري على إسرائيل كان مدروسا ودقيقا".

وقد شنت إيران هجوما بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، شمل 185 طائرة من دون طيار "مسيرة" و110 صواريخ أرض أرض، بالإضافة إلى 36 صاروخ كروز.

وقالت إيران إن الضربة الإيرانية حققت أهدافها، بينما قالت إسرائيل إنه تم إسقاط 99 في المئة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفتها.