ندوة لإحياء ذكرى دكتور طه وادي في مركز اللغة والثقافة العربية جامعة القاهرة

يقيم مركز اللغة والثقافة العربية جامعة القاهرة، في السادسة مساء اليوم، تحت رعاية الدكتور" محمد الخشت "رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف أ .د محمد سامى عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة " نجلاء رأفت سالم " عميدة كلية الآداب، ندوة لإحياء ذكرى الاستاذ الدكتور طه وادي.



يتحدث فيها أ . د محمود عبدالغفارـ أستاذ الأدب العربى الحديث والمقارن بقسم اللغة العربية، ويديرها الدكتورة جيهان عبدالخالق ، مدرس الأدب العربى الحديث.

وجدير بالذكر أن هذة الندوة ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية والفنية والأدبية والدينية التي ينظمها المركز بشكلٍ دوري والذي يديره الدكتور "أحمد عمار"

يذطر أن طه وادي، أكاديمي وكاتب، من مواليد المنصورة 1937، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، وعمل بها أستاذا للأدب العربي والنقد المقارن، كما درس الأدب العربي بأكاديمية الفنون، وعدد من الجامعات المصرية والعربية. ومن جامعة القاهرة فاز وادي بجائزة البجث العلمي في مجال الدراسات الاجتماعية عام 1989.