الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف اليورو الأوروبي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

اليورو
اليورو

 أسعار صرف اليورو .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف اليورو الاوروبي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملات.

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ارتفاع أسعار العملات العربية لليوم الثاني على التوالي أمام الجنيه بالبنك المركزي

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ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه صباح اليوم


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف اليورو الأوروبي اليوم:
سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.46 جنيه للشراء، 51.62 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 51.35 جنيه للشراء، 51.62 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي  نحو 51.32 جنيه للشراء، 51.63 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو في بنك فيصل الاسلامي نحو 51.30 جنيه للشراء، 51.57 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف اليورو في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.79 جنيه للشراء، 52.04 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف اليورو في بنك مصر 51.36 جنيه للشراء، 51.62 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف اليورو في بنك المصرف المتحد نحو 51 جنيه للشراء، 51.55 جنيه للبيع
قرارات البنك المركزي
في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي
الاقتصاد المحلي
ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية

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