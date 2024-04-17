ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة بأغلب المحافظات اليوم

تشهد أغلب المحافظات المصرية اليوم ارتفاع في درجات الحرارة وطقس غير مستقر، حيث تتأثر أغلب المناطق برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم قائلة:"من المتوقع أن تتأثر الجمهورية برياح تعمل على رفع درجة الحرارة على كافة الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد، ويؤدى ذلك إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية".

نصائح لمواجهة طقس اليوم

ووجهت الهيئة عدة نصائح للمواطنين خاصة لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية جاءت كالتالي:

• عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعة الذروة .

• كما ينصح بالإكثار من تناول السوائل.

• على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

درجات الحرارة اليوم 17-4-2024

وترصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بأغلب المدن والمحافظات اليوم..

درجة الحرارة في القاهرة .. 22 و 36

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 18 و 36

درجة الحرارة في المنصورة .. 21 و 36

درجة الحرارة في الزقازيق .. 22 و 37

درجة الحرارة في طنطا .. 21 و 36

درجة الحرارة في دمياط .. 20 و 30

درجة الحرارة في بورسعيد .. 20 و 29

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 21 و 37

درجة الحرارة في السويس .. 21 و 37

درجة الحرارة في العريش .. 20 و 36

درجة الحرارة في رفح .. 19 و 34

درجة الحرارة في رأس سدر .. 20 و 36

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 16 و 30

درجة الحرارة في الطور .. 21 و 32

درجة الحرارة في طابا .. 20 و 30

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 23 و 34

درجة الحرارة في العلمين .. 17 و 35

درجة الحرارة في مطروح .. 17 و 35

درجة الحرارة في السلوم .. 15 و 34

درجة الحرارة في سيوة .. 16 و 34

درجة الحرارة في الغردقة .. 23 و 34

درجة الحرارة في مرسى علم .. 22 و 35

درجة الحرارة في الفيوم .. 21 و 36

درجة الحرارة في بنى سويف .. 20 و 36

درجة الحرارة في أسيوط .. 21 و 37

درجة الحرارة في قنا .. 22 و 37

درجة الحرارة في الأقصر .. 22 و 37

درجة الحرارة في أسوان .. 22 و 37

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 20 و 36

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 21 و 36

درجة الحرارة في شلاتين .. 20 و 32

درجة الحرارة في حلايب .. 22 و 29

درجة الحرارة في أبو رماد .. 21 و 30

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 21 و 29