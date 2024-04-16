آخر تطورات أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 16 أبريل، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 48.30 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 48.30 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 48.30 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

ارتفاع الدولار يزداد حدة بسبب تباين توقعات أسعار الفائدة الأميركية

الدولار

يتسارع ارتفاع الدولار الأميركي، حيث يزرع التضخم العنيد الشكوك حول مدى قوة بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.

ارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 4.6% هذا العام ويقف بالقرب من أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر. وارتفع المؤشر 1.7% الأسبوع الماضي، وهو أكبر مكسب أسبوعي له منذ سبتمبر 2022، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".

ويتقدم الدولار مع تزايد اقتناع المشاركين في السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى ترك أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة أطول لتجنب احتمال عودة التضخم. عززت بيانات أسعار المستهلك التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي هذا الرأي: أظهرت أسواق العقود الآجلة أن المستثمرين في وقت متأخر من يوم الجمعة كانوا يسعرون 50 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، مقارنة بـ 150 نقطة أساس تم تسعيرها في بداية العام.

وزاد المستثمرون المتفائلون من رهاناتهم على الدولار، في حين تردد الدببة. وأظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، أن صافي الرهانات على الدولار في أسواق العقود الآجلة بلغ 17.74 مليار دولار في الأسبوع الأخير، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

وفي الوقت نفسه، انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً مقابل الدولار - على الرغم من أن البلاد أنهت مؤخراً 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية. استبعد بنك اليابان استخدام رفع أسعار الفائدة لدعم العملة.