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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم والقناة الناقلة والمعلق

مانشستر سيتي وريال
مانشستر سيتي وريال مدريد

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاستقبال ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق مانشستر سيتي المباراة تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا بشعار لا بديل عن الفوز، لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

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ويخوض الفريق السماوي المباراة منتشيًا بنتيجة مباراة الذهاب بعد نجاحه في فرض التعادل على ريال مدريد في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3 على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

على الجانب الأخر سيذهب الفريق الملكي إلى إنجلترا وهدفه قلب الطاولة على السيتي وخطف بطاقة التأهل من العاصمة الإسبانية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد والقناة النقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

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