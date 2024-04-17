عاصفة شديدة وأمطار غزيرة.. حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة من حالة الطقس اليوم الأربعاء، موضحًا أن البلاد تتأثر بعاصفة شديدة تسود الإمارات حتى الجمعة المقبلة.



وأكد المركز أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من أمس الثلاثاء تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.

وذكر المركز، من صباح الأربعاء حتى الظهر، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية، مصحوبة بسقوط أمطار، ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية، وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر الأربعاء، مناشدًا بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.

وتوقع، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية شديدة وتراكم السحب الممطرة وفي بعض الأوقات قد تسقط الأمطار الرعدية التي تشكل خطر على الجميع، على أن تنحسر السحب خلال ليل يوم الخميس مع انخفاض في درجات الحرارة بالتدريج خلال ساعات النهار، ومن المتوقع أيضًا أن تهطل أمطار غزيرة على مختلف المناطق بالبلاد في الأيام القادمة.

وقد أعلنت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها غداً الأربعاء 17 أبريل، كذلك المدارس الخاصة في الإمارة وذلك بسبب الأحوال الجوية، كما شجّعت مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم غد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة للجميع.