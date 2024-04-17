تعليق صادم من مبابي عن استمراره مع باريس بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

تحدث المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، عن فوز فريقه مساء الثلاثاء 16 أبريل، ضد برشلونة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وفاز فريق باريس سان جيرمان ضد برشلونة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبنتيجة مباراة اليوم، يحسم باريس سان جيرمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فاز بنتيجة 6-4 على برشلونة، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال مبابي في تصريحات لقناة “Canal+” الفرنسية عقب مباراة اليوم: “فوز باريس سيغير قرارك بشأن مستقبلك؟ لا لا لن يتغير شيء”.

وتابع: “أنا فخور بارتداء قميص باريس سان جيرمان لأنني باريسي، أحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق، وسنحاول الذهاب إلى ويمبلي لخوض النهائي”.